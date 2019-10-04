اجتماعات بين سيول وواشنطن وطوكيو بشأن القضية النووية الكورية الشمالية

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المفاوض الأمريكي الخاص بالقضية النووية الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" قد أجرى اجتماعات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في واشنطن أمس الثلاثاء.وجاءت هذه الاجتماعات لبحث الموقف الحالي بعد فشل مفاوضات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، التي عقدت في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم السبت الماضي.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "بيغون" أجرى اجتماعا ثلاثيا واجتماعات ثنائية مع نظيريْه الكوري "لي دو هون" والياباني "داكيزاكي سيغيكي"، حيث شدد "بيغون" على أهمية التنسيق الوثيق بين الدول الثلاث بشأن القضية الكورية الشمالية من أجل نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ بشكل كامل، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقد جاءت هذه الاجتماعات بعد مرور أسبوعين فقط من اجتماعات مماثلة عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 من شهر سبتمبر الماضي في نيويورك.وتكتسب هذه الاجتماعات الأخيرة أهمية خاصة نظرا لأنها أعادت التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشأن القضية النووية الكورية الشمالية، وضرورة عدم تأثير المشاكل بين كوريا الجنوبية واليابان على هذا التعاون الثلاثي.