سيول تؤكد على استمرار التعاون الوثيق مع واشنطن بشأن القضية النووية

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صرح كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية "لي دو هون" بأن الاجتماعات الثلاثية التي شارك فيها مع نظيريه الأمريكي والياباني في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس، قد ناقشت كيفية متابعة الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد أن فشلت مفاوضات العمل، التي عقدت بين الجانبين يوم السبت الماضي في السويد، في التوصل إلى أي اتفاق.وشدد "لي" على أن التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يسير على ما يرام، وأنه سيستمر في المستقبل أيضا.وردا على تساؤلات حول إمكانية استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في غضون أسبوعين، كما اقترحت السويد، أبدى "لي" موقفا حذرا وقال إنه يفضل عدم التحدث عن هذا الموضوع.تجدر الإشارة إلى أن المسؤول الكوري الجنوبي قد زار مقر وزارة الخارجية الأمريكية حيث عقد اجتماعات مع نظيريه الأمريكي "ستيفن بيغون" والياباني "داكازاكي سيغيكي" من أجل مناقشة سبل التعاون الثلاثي بشأن القضية النووية الكورية الشمالية.