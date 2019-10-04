تحديد بعض المناطق في مقاطعتي كيونغ كي وكانغ وون كمناطق عازلة

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تحديد بعض المناطق كمناطق عازلة، من أجل منع انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية في البلاد.وصرحت وزارة الزراعة والشؤون الريفية بأنها ستحدد مناطق "كويانغ" و"بوتشون" و"يانغ جو" و"دونغ دو تشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، ومنطقة "تشوروان" في مقاطعة "كانغ وان"، ومساحة 10 كيلومترات من مزرعة تم العثور فيها على إصابة بالمرض في منطقة "يون تشون" في مقاطعة "كيونغ كي"، كمناطق عازلة بدءا من الغد الخميس، بحيث يتم السيطرة بشكل كامل على تنقل العربات، وهو ما يمثل أهم أسباب انتشار المرض، وإجراء فحوص دقيقة وإجراءات وقائية من الوباء في جميع المزارع في تلك المناطق.كما سيتم إنشاء نقاط مراقبة في معظم الطرق الرئيسية التي تربط تلك المناطق العازلة ومناطق الإصابات في جنوب مقاطعة "كيونغ كي"، من أجل السيطرة على تنقل عربات الماشية، و حظر دخول العربات الخاصة لأعلاف الماشية في مناطق الإصابات ومناطق جنوب مقاطعة "كيونغ كي" إلى المزارع في المناطق العازلة، إلى جانب تفريغ الأعلاف في أماكن معينة لكي تنقل العربات التي تسير في المناطق العازلة فقط تلك المأكولات إلى المزارع.بالإضافة إلى ذلك سيتم حظر دخول كل عربات المواد باستثناء السيارات الخاصة في المزارع، وسوف يتوجب على كل العربات التي تزور مختلف المزارع أن تتلقى شهادات تطهير كلما زارت المزارع بعد الخضوع لعملية تطهير من الأوبئة.وتخطط سلطات الوقاية من الأوبئة أيضا للتركيز على تطهير الطرق والأنهار والجداول القريبة من حدود المناطق العازلة من أجل منع انتشار الفيروس إلى جنوب البلاد.