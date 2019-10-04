كوريا تحتفل بالذكرى الـ573 على ابتكار هانغُل

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أقيمت صباح اليوم احتفالات بمناسبة ذكرى مرور 573 عاما على ابتكار حروف الأبجدية الكورية "هانغُل"، في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة سيول، بحضور عدد من المسؤولين الذين ظلوا يسعون إلى تطوير ونشر الحروف الكورية، والسفراء الأجانب لدى البلاد، والمواطنين العاديين، تحت شعار "الحروف الكورية تفتح الدنيا".ومن ناحية أخرى صرح مؤسسة دار "سيجونغ" اليوم بأنها ستنظم مسابقة للحروف الكورية في مراكزها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم احتفالا بهذه المناسبة، حيث تخطط المؤسسة من خلال هذه المسابقة، التي تعقد لأول مرة هذا العام، لدعم المتعلمين في مراكز سيجونغ في تطوير قدراتهم على الكلام والكتابة باللغة الكورية، كما تخطط لتقييم قدرات المشاركين الأجانب على الكتابة من خلال موضوعين، هما "رسالة إلى الملك "سيجونغ"، و"صورتي التي تغيرت بعد تعلم اللغة الكورية".ومن المتوقع أن يتم اختيار ثلاثة متسابقين بشكل نهائي لتتاح لهم الفرصة لتعلم اللغة الكورية في بعض الجامعات الكورية خلال العام القادم.