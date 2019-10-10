تغريم شركة سي جيه اللوجستية 12.7 مليار وون بسبب ممارسات الاحتكار

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فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية غرامات مجتمعة بقيمة 12.7 مليار وون، على سبع شركات كورية، بسبب تزويرها المزعوم في مناقصات نقل الأزر البني المستورد.وقالت لجنة التجارة العادلة أمس الأربعاء أن شركة "سي جيه اللوجستية" وست شركات أخرى متهمة بالتواطؤ للحصول على 127 مناقصة لنقل الأرز إلى الحكومات المحلية.وقد بلغت قيمة المناقصات المقدمة بين عامي 2000 و2018 مجتمعة أكثر من 70 مليار وون.ويدعى أن الشركات السبع وافقت على تقسيم المناقصات فيما بينها وتحديد أسعارها، وأفادت التقارير أن الشركات التي فازت بالمناقصات كانت تسلم العمل لشركة "سي جيه"، مقابل عمولة قدرها 10%.وقد تم تغريم الشركة بمقدار 3 مليارات وون، وهي أكبر عقوبة مالية بين الشركات السبعة. لكنها لم تكن من بين الشركات الأربعة التي أحالتها اللجنة إلى النيابة لإجراء المزيد من التحقيقات.