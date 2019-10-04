محادثات بين سيول وطوكيو حول شكوى منظمة التجارة العالمية

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان أول محادثات لهما غدًا الجمعة، بشأن الشكوى التي قدمتها سيول إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير اليابانية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الخميس إن الجانبين سيعقدان محادثات ثنائية على مستوى المدير العام اليوم الجمعة في جنيف.وفي الشهر الماضي، قدمت كوريا الجنوبية شكوى إلى منظمة التجارة العالمية تفيد بأن القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها من ثلاث مواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية لا تتفق مع التزاماتها بمختلف اتفاقيات المنظمة.ويتم تكليف الدول التي بينها نزاع تجاري بإطلاق محادثات ثنائية خلال 30 يومًا من تقديم الشكوى ذات الصلة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.وإذا لم يتم التوصل إلى قرار خلال فترة التشاور، وهي 60 يومًا، يتم تشكيل لجنة من الخبراء من قبل هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة، لإجراء مداولات في النزاع بين الطرفين.