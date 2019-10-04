تأكيد الإصابة الرابعة عشرة لحمى الخنازير الأفريقية

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أكدت كوريا الجنوبية حالة جديدة للإصابة بحمى الخنازير الأفريقية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 14 حالة، على الرغم من جهود الحجر الصحي الكبيرة.وقالت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية إن الحالة المشتبه في إصابتها بالمرض أظهرت نتيجة إيجابية في اختبارات الفيروس القاتل أمس الأربعاء.ومع تأكد الإصابة الأخيرة، وهي الأولى بعد توقف دام خمسة أيام، أعلنت الوزارة عن حظر لحركة الخنازير في جميع المزارع في المنطقة لمدة 48 ساعة، بدءًا من الساعة 11:10 مساء الأربعاء.وتقوم المزرعة التي تم الإبلاغ بتربية 4 آلاف خنزير، وهناك أكثر من 4100 خنزير آخر في دائرة نصف قطرها 3 كم في ثلاث مزارع أخرى.وتأتي الإصابة الأخيرة بعد أقل من يوم من قيام الوزارة بتعيين منطقة عازلة بالقرب من المناطق التي ظهرت فيها الإصابات. وفي تلك المنطقة، يُحظَر على جميع المركبات العاملة في صناعة المواشي زيارة مزارع الخنازير.