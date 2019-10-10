الولايات المتحدة تبيع سفينة الشحن الكورية الشمالية المصادرة

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أعلن خفر السواحل الأمريكي أمس الأربعاء أن السفينة الكورية الشمالية التي صادرتها الولايات المتحدة، بسبب مخالفتها المزعومة للعقوبات، قد تم بيعها وقطرها من ميناء في ساموا الأمريكية.ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، فقد قال خفر السواحل في بيان صحفي إن سفينة "وايس أونست" قد غادرت الميناء بعد بيعها بأمر قضائي فيدرالي، لكن البيان لم يكشف عن المشتري أو غير ذلك من التفاصيل.وقد احتجزت الولايات المتحدة السفينة التي كانت واحدة من أكبر سفن النقل بالجملة في كوريا الشمالية، بعد أن صادرتها السلطات الإندونيسية في عام 2018، بزعم مشاركتها في نقل الفحم والآلات، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على النظام.وقد ظلت السفينة منذ ذلك الحين في ميناء في ساموا الأمريكية.وقد تقدم والدا "وارمبير"، وهو الطالب الجامعي الأمريكي الذي توفي بعد أيام من إطلاق سراحه من الاحتجاز في الولايات المتحدة في عام 2017، بمطالبات للحصول على السفينة.