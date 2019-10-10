مظاهرات حاشدة في سيول ضد وزير العدل

Photo : YONHAP News

عقد مؤيدو وزير العدل "تشو كوك" وكذلك معارضوه مظاهرات حاشدة أمس الأربعاء في سيول.وقد تجمعت مجموعة محافظة في "جونغ رو" في وسط سيول، داعية الرئيس "مون جيه إين" ووزير العدل إلى التنحي، مع اتساع نطاق التحقيقات في المخالفات المزعومة التي تورطت فيها أسرة الوزير.كما نظمت جماعات محافظة أخرى، بما في ذلك الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، احتجاجات مماثلة في "جونغ رو" ومنطقة "كوانغ هوا مون"، ودعا المتظاهرون إلى الإفراج الفوري عن الرئيسة "بارك كون هيه"، وإلقاء القبض على وزير العدل.وفي هذه الأثناء، أقام أعضاء أحد المجتمعات على شبكة الإنترنت حدثًا ثقافيًّا في الساعة 2 بعد الظهر، بالقرب من مقر البرلمان، لدعم الوزير "تشو" والتنديد بالأحزاب المحافظة والنيابة.