الأجانب يختارون مستحضرات التجميل الكورية كأفضل منتجات البلاد

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تم اختيار مستحضرات التجميل الكورية كأفضل منتج يرغب الأجانب في شرائه عند زيارتهم إلى البلاد.هذا ما توصلت إليه دراسة استقصائية شملت 460 مستهلكًا أجنبيًّا من دول كالولايات المتحدة والصين وأوروبا، الذين تسوقوا في المتجر الإلكتروني الكوري "كيه مول 24"، في النصف الأول من هذا العام.ووفقًا للدراسة، فقد قال 26% من المشاركين إنهم يرغبون في شراء مستحضرات التجميل عندما يزورون كوريا الجنوبية، وقال 24% إنهم يرغبون في شراء المنتجات المرتبطة بثقافة الكي بوب، كالألبومات وأقراص DVD، واختار 16% الأطعمة الكورية.وكان أكثر المشاركين من النساء والفتيات في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأظهرت نتائج الاستطلاع أنهم تأثرن بثقافة البوب الكورية.ومن بين المستهلكين الأجانب، قال 62% إنهم علموا بالمنتجات الكورية الجنوبية من خلال المحتوى الثقافي كالدراما الكورية ومقاطع الفيديو الموسيقية.