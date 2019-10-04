القوات المسلحة الكورية تنفق 10.2 مليار وون في المناورات العسكرية الكورية الأمريكية خلال 4 سنوات

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أنفقت القوات المسلحة الكورية 10.2 مليار وون على المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع الأخيرة.وبالرغم من أن حجم الإنفاق الأمريكي لم يُكشف عنه إلا أنه يقدر بنحو ضعفي حجم الإنفاق الكوري على اعتبار كلفة نقل الجنود إلى الخارج.وتقدمت وزارة الدفاع بتقرير حول الوضع الحالي للمناورات العسكرية الكورية الأمريكية منذ عام ألفين وستة عشر إلى لجنة الدفاع البرلمانية يوم أمس الأربعاء. وطبقا للتقرير، بلغت تكلفة القوات المسلحة في المناورات المشتركة 10 مليارا و220 مليون وون.وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة قد كشفت أن الجانب الكوري أنفق 11 مليار وون على ثلاث مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين وحتى عام ألفين وواحد.