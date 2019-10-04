وزارة الخارجية تحترم موقف الدول الأوروبية الست تجاه عملية الإطلاق الصاروخية

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عبرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن تقديرها للبيان المشترك الذي أعلنته ست دول أوروبية للتنديد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا من داخل غواصة.وقال مسؤول في الوزارة إن الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الذي عقد أمس الأول الثلاثاء تناول عملية الإطلاق الكورية الشمالية، واتخذ موقفا مشتركا بشأنها، وإن وزارة الخارجية الكورية تعرب عن تقديرها لهذا الموقف، لكنها تترقب قرار مجلس الأمن بخصوص انتهاك عملية الإطلاق لقرارات المجلس من عدمه.والجدير بالذكر أن مجلس الأمن عقد اجتماعا مغلقا لمناقشة الحادثة في مالي بأفريقيا يوم الثامن من هذا الشهر، وناقش المسألة الكورية الشمالية ضمن المواضيع الأخرى. وبعد الاجتماع أصدر سفراء الدول الست وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا وإستونيا بيانا مشتركا أكدوا فيه انتهاك بيونغ يانغ لقرارات العقوبات المفروضة عليها.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا بالستيا من غواصة على بعد 17 كيلومترا شمال شرق مدينة "وون سان" بمقاطعة "كانغ وان" باتجاه الشرق يوم الثاني من هذا الشهر.