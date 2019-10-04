افتتاح مهرجان الروبوت الدولي لعام 2019

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افتتح مهرجان عالم الروبوت لعام ألفين وتسعة عشر أمس الأربعاء في مجمع "كينتيكس" في مدينة "كويانغ" بمقاطعة كيونغ كي، مما يتيح لزواره فرصة للتعرف على مختلف تكنولوجيات الروبوت المتقدمة داخل البلاد وخارجها .وتشارك في هذا المهرجان الذي يصادف عامه الرابع عشر هذا العام مائة وستون شركة من عشر دول تحت إشراف مشترك من الاتحاد الكوري لصناعة الروبوت والمعهد الكوري لتنمية صناعة الروبوت والجمعية العلمية الكورية لنظام التحكم في الروبوت.ويعد المهرجان من أكبر وأقدم المعارض من هذا النوع في البلاد وستستمر مختلف فعالياته ذات الصلة بالروبوت، بما فيها معرض ومسابقة ومؤتمرعلمي على مدار أربعة أيام.والجدير بالذكر أن صناعة الروبوت المحلية شهدت نموا كبيرا حيث بلغ حجم سوقها 700 مليار وون في عام ألفين وستة وهو العام الأول لإقامة المهرجان ليبلغ الحجم خمسة تريليونات وون في عام ألفين وسبعة عشر، غير أنه لم تتمكن سوى شركتان فقط من شركات الروبوت من تحقيق أكثر من 200 مليار وون من المبيعات رغم وجود حوالي ألفين ومائتي شركة من الشركات العاملة في هذا المجال، مما يدل على محدودية جودة النمو.بالإضافة إلى ذلك، تعد صناعة الروبوت المحلية متخلفة تكنولوجيًا بالمقارنة مع الدول المتقدمة نظرا لاعتمادها بشكل كبيرعلى قطع الغيار الأجنبية.وعلى هامش فعاليات المهرجان ، أقامت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية بالتعاون مع هيئة برامج المشتريات الدفاعية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات ، مؤتمرا خاصا حول تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والقوات المسلحة في مجال الطائرة المسيرة والروبوت.وقال مسؤول في الوزارة إن الإجراءات التجارية الانتقامية اليابانية التي تهدد نظام التجارة الحرة وهيكل تجزئة الأعمال الدولي تعرض عدد من الشركات التحويلية المحلية للصعوبات الكبيرة، مضيفا أنه من المهم تجميع القوى بين الشركات المحلية العاملة في صناعة الروبوت بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المواد وقطع الغيار والأدوات واستعادة قوة الصناعة التحويلية المحلية.