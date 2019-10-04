الرئيس مون يزور مجددا شركة سام سونغ

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حضر الرئيس "مون جيه إين" حفل توقيع على الاستثمار الجديد أقيم في مصنع "آسان" لإنتاج شاشات العرض والتابع لمجموعة "سام سونغ" اليوم الخميس في مدينة "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، حيث أكد على إرادة الحكومة دعم القوة التنافسية الكورية للصناعات التحويلية المتقدمة.والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة له إلى "سام سونغ" بعد أن زار مصنعا جديدا لها في الهند في أثناء زيارته إليها في شهر يوليو من العام الماضي، ومصنع "هوا سونغ" التابع للشركة العملاقة في كوريا في شهر أبريل من هذا العام.وتُترجم زيارت الرئيس "مون" هذه عزمه التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية ورعاية معيشة المواطنين بغض النظر عن النزاعات السياسية الطويلة حول وزير العدل "تشوكوك".و يصادف اليوم اليوم التاسع والتسعين لبدء القيود التجارية اليابانية ، ولهذا فإن زيارته إلى "سام سونغ" ممثلة القطاع الخاص، تكتسب أهمية كبيرة حسب رأي المحللين.ويرى الرئيس مون ضرورة التعاون بين الحكومة والشركات الكبيرة في تعزيز القوة التنافسية في الصناعات التحويلية المحلية من أجل التغلب على الإجراءات الانتقامية اليابانية.وفي هذا السياق، أكد "مون" في تحية تضمنتها كلمته اليوم أن مراسم التوقيع على الاستثمار الجديد تمثل نقطة انطلاق لمضي كوريا قدما نحو دولة قوية في الصناعة التحويلية من خلال توطين المواد وقطع الغيار والأجهزة الرئيسية لشاشات العرض.كما تعهد بتأييد الحكومة للتحدي الجرئ الذي رفعته شركة "سام سونغ" لشاشات العرض والوقوف إلى جانب جهود الشركات الكورية الإبتكارية.