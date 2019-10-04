القوات البحرية الكورية تشرع في تصميم سفينة إيجيس صغيرة تزن 6 آلاف طن

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من المقرر أن يدخل مشروع الجيل القادم من المدمرات الكورية التي أطلق عليها اسم " سفن إيجيس الصغيرة" في مرحلة التصميم الإطاري هذا العام.وصرحت القوات البحرية الكورية اليوم الخميس بذلك في بيانات تقدمت بها إلى لجنة الدفاع البرلمانية، حيث قالت إن لجنة تنفيذ المشروعات الدفاعية كانت قد وافقت على الخطة الأساسية في العام الماضي، وستبدأ في تنفيذ الخطة في غضون هذا العام.وأطلق على المدمرات الجديدة اسم "سفن إيجيس الصغيرة" لأن حجمها أصغر من حجم مدمرات إيجيس الرئيسية للقوات البحرية الكورية التي تزن 7 آلاف و600 طن.ومن المتوقع أن تكون المدمرة الأولى التي يتم تزويدها بنظام القتال الذي يتم تطويره اعتمادا على التكنولوجيات الكورية الخالصة على أن تنتهي عملية تطويرها بعد منتصف العام القادم.