عمال مترو أنفاق سيول يبدأون الإضراب عن العمل

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بدأ العمال النقابيون في مترو الأنفاق في سيول في الخطوط من الأول إلى الثامن إضرابًا أوليًّا مدته خمسة أيام بدءًا من اليوم الجمعة.وسوف يستمر الإضراب حتى يوم الثلاثاء المقبل، وسيتضمن إجراء عمليات الصيانة والفحص الميكانيكي الموافقة لللوائح التي قد تؤخر وقت مغادرة ووصول القطارات.وتخطط شركة مترو سيول لإرسال موظفي السلامة لمحطات المترو التي تشهد زحامًا للمساعدة في الحفاظ على النظام وحث العمال على تشغيل القطارات بانتظام.وحذرت من اتخاذ تدابير صارمة ضد العمال الذين سيتركون مواقع عملهم دون إذن.وكانت نقابة العمال قد ذكرت في وقت سابق أنها ستبدأ يوم الأربعاء المقبل إضرابًا لمدة 3 أيام، مطالبة الإدارة بزيادة عدد العمل والتراجع عن خطة لتبني نظام الحد الأقصى للأجور.وحذرت النقابة من أنها ستنظم إضرابًا شاملًا في منتصف نوفمبر إذا لم يتم تلبية مطالبها في المحادثات.