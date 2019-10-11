كوريا الجنوبية تهزم سريلانكا في تصفيات كأس العالم

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حققت كوريا الجنوبية نصرًا كاسحًا ضد سريلانكا بنتيجة 8 - 0، في تصفيات كأس العالم أمس الخميس.وسجل المهاجم "كيم شين ووك" أربعة أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب "هوا سونغ" الرئيسي، في مقاطعة "كيونغي". وسجل اللاعب "سون هيونغ مين" هدفين، بينما أحرز كل من "هوانغ هي تشان" و"كوان تشانغ هون" هدفًا واحدًا.وكان هذا هو الفوز الثاني على التوالي في حملة تصفيات كأس العالم الجارية، حيث تلعب كوريا الجنوبية في المجموعة H.ويعد أيضًا أكبر فوز يحققه المدرب "باولو بينتو" منذ الفوز على أوزبكستان بنتيجة 4 - 0 في نوفمبر من العام الماضي.وسوف تواجه كوريا الجنوبية منتخب كوريا الشمالية في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء المقبل.