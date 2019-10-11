كوريا الجنوبية تعين مناطق كوارث خاصة بعد إعصار ميتاغ

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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس الخميس أن ثلاث مناطق تقع في المناطق الجنوبية الشرقية هي "مناطق كوارث خاصة"، بعد أن ضربها إعصار قوي الأسبوع الماضي.وبعد تعيينها كمنطقة كوارث خاصة، يحق لمقاطعة "يونغ ديوك" ومدينة "أولجين" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومقاطعة "سام تشوك" في مقاطعة "كانغ وون" الحصول على مساعدة من الحكومة المركزية، لتغطية ما يصل إلى 80% من تكاليف التعافي من إعصار ميتاغ.وعادة ما يتم الإعلان عن تعيين مناطق الكوارث الخاصة بعد أن تكمل الحكومة مسحًا للأضرار التي لحقت بها، ولكن هذه المرة تم الإعلان عنها حتى قبل بدء عمليات التفتيش، بعد أن أصدر الرئيس "مون جيه إين" تعليماته بسرعة توجيه المساعدة للمتضررين.وتخطط وزارة الداخلية والسلامة لتعيين مناطق كوارث خاصة إضافية إذا لزم الأمر، اعتمادًا على نتيجة التفتيش المشترك بين الحكومات المحلية الذي سيجري بين يومي الجمعة والخميس من الأسبوع المقبل.وقد لقي 15 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون نتيجة لإعصار ميتاغ.