وزير الدفاع الروسي يزور كوريا الشمالية في أكتوبر

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تناقش كوريا الشمالية وروسيا زيارة لوزير الدفاع الروسي إلى بيونغ يانغ في وقت لاحق من هذا الشهر.ونقلًا عن تقارير إعلامية يابانية، ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس الخميس أن وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويغو" سيلتقي خلال زيارته إلى الشمال مع وزير القوات المسلحة الشعبية لكوريا الشمالية "نو كوانغ تشول".ويتوقع أن يناقش الجانبان آخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب المفاوضات الأخيرة على مستوى العمل بين الولايات المتحدة والشمال، وسيسعيان أيضًا إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.كما سيزور "شويغو" الصين في طريقه إلى بيونغ يانغ.وقد التقى الوزيران سابقًا في موسكو في شهر أبريل. ويقوم البلدان بتعزيز التبادلات منذ القمة الأولى التي انعقدت بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أبريل الماضي.