كوريا الشمالية تنتقد 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لإدانتها للإطلاق الصاروخي

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انتقدت كوريا الشمالية أمس الخميس ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بسبب البيان المشترك الذي أدانوا فيه اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي يتم إطلاقه من الغواصات.ونقلت وكالة الأنباء المركزية في الشمال عن متحدث باسم وزارة الخارجية وصفه للبيان بأنه "استفزاز خطير".وقال المتحدث إن صبر كوريا الشمالية له حدود، وإن الاختبار كان إجراءً مبررًا للدفاع عن النفس.كما اتهم الشمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم إثارته أي مشكلة مع التجربة الأمريكية الأخيرة للصاروخ الباليستي العابر للقرات "Minuteman-III".وحذر بيان المتحدث الرسمي من أن بيونغ يانغ قد تعيد النظر في الإجراءات الوقائية التي اتخذتها لبناء الثقة مع واشنطن. ويعتقد أن المقصود بذلك هو تعليق التجارب النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات.وقد أصدرت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبولندا وبلجيكا وإستونيا بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء الماضي، نددت فيه بإطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير في الأسبوع الماضي.