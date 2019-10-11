مبعوث سيول النووي يقر بصعوبة استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

اعترف كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية بأنه ما زال يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت المفاوضات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيتم استئنافها خلال أسبوعين كما تأمل واشنطن.صرح بذلك "لي دو هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، في لقائه بالمراسلين في مطار إنتشون الدولي أمس الخميس، لدى عودته من رحلته التي استغرقت 3 أيام إلى الولايات المتحدة، حيث أجرى محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني.وبعد انهيار المحادثات على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ستوكهولم الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأمريكية إنها قبلت دعوة السويد لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية خلال أسبوعين، لكن بيونغ يانغ أعربت عن شكوكها في إمكانية إجراء المحادثات في وقت قريب.وقال "لي" إنه اطلع على محادثات السويد، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، قائلًا إنه أجرى مع نظرائه محادثات متعمقة حول كيفية تعاون الحلفاء في المسائل ذات الصلة.وأضاف أنهم يخططون لمواصلة مناقشة إجراءات المتابعة اعتمادًا على أي تغييرات في الموقف.