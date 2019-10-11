تراجع الصادرات الكورية بنسبة 8.5% خلال ال10 أيام الأولى من أكتوبر

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من هذا العام 13.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان حجم الصادرات الكورية قد شهد تراجعا للشهر العاشر على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وحتى شهر سبتمبر الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات انخفض بنسبة 27.2%، فيما شهد حجم صا درات المنتجات النفطية انخفاضا على التوالي بنسبة 19.5%، والسفن بنسبة 23.8%.أما حجم صادرات السيارات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والأدوات الإلكترونية فشهد زيادة بنسبة 15.9%، و52.8%، و19.4% على التوالي.وزاد حجم الصادرات للصين واليابان والشرق الأوسط ، بينما انخفض حجمها للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتايوان.وبلغ حجم واردات البلاد 13.8 مليار دولار خلال العشرة أيام الأولى من أكتوبر، بانخفاض قدره 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.