عدد مقاتلات إف-35 إيه في سلاح الجو الكوري يصل إلى 26 العام القادم

Photo : YONHAP News

قال سلاح الجو الكوري الجنوبي إنه سيتسلم 13 مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35 إيه" خلال العام القادم ليكون إجمالي عدد هذا النوع من المقاتلات التي يمتلكها 26 بحلول نهاية العام القادم.وأضاف في تقرير قدمه أمس الخميس لللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية أنه سيتسلم 14 مقاتلة إضافية خلال عام 2021.والجدير بالذكر أن سلاح الجو الكوري يمتلك حاليا 8 مقاتلات شبح من طراز "إف-35 إيه" بعد أن وصلت أول مقاتلة إلى كوريا الجنوبية في شهر مارس الماضي .ومن المقرر أن يتم تسليم 5 مقاتلات أخرى للجانب الكوري حتى نهاية هذا العام.وتصل السرعة القصوى لمقاتلات "إف-35 إيه" إلى 1.8 ماخ في الساعة، ويصل نصف قطر الدائرة القتالية إلى 1093 كيلومترا، وهي مزودة بوظائف التسلل المتقدمة بصورة لا يمكن الكشف عنها بواسطة رادرات العدو.وقال التقرير إنه قد تم استكمال برامج التدريب على 8 من الطيارين و90 من فنيي الصيانة الكوريين في الولايات المتحدة، مضيفا أنه يجري حاليا تقديم تدريبات لأربعة طيارين و101 فنيين في كوريا الجنوبية.كما أشار التقرير إلى أن سلاح الجو الكوري الجنوبي سيتسلم طائرة تزويد بالوقود في الجو من طراز "كي سي-330" ، و4 طائرات استطلاع بدون طيار من طراز "غلوبال هوك" في غضون هذا العام.