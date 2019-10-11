سيول تضع استراتيجية خاصة بضمان توفير المواد وقطع الغيار والأدوات

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قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط "هونغ نام كي" إن الحكومة ستضع إستراتيجية مناسبة لضمان توفير أكثر من 100 من المواد وقطع الغيار والأدوات للشركات الكورية.وأضاف "هونغ" في كلمة ألقاها في أول اجتماع للجنة تنمية القوة التنافسية للمواد وقطع الغيار والأدوات عقد اليوم الجمعة أن الحكومة ستقوم بإنفاق أكثر من تريليوني وون سنويا لتعزيز القوة التنافسية لصناعات المواد وقطع الغيار والأدوات .والجدير بالذكر أن لجنة تنمية القوة التنافسية للمواد وقطع الغيار والأدوات قد تم إطلاقها بمناسبة مرور 100 يوم على فرض اليابان قيودها على تصدير المواد ذات التقنية العالية لكوريا الجنوبية.وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستقوم بتشجيع التعاون بين الشركات الكورية من خلال فريق العمل التابع لللجنة التنافسية واللجنة الاستشارية بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء سلسلة للقيمة في البلاد.وأكد أن البلاد بدأت تحرز نتائج ملموسة في تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة القيود التجارية اليابانية.وأشار الوزير "هونغ" إلى أن شركة "هيوسونغ" ستقوم باستثمار تريليون وون في بناء مصنع لإنتاج ألياف الكربون، وأن شركة "هيون ديه موبيس" قررت استثمار 300 مليار وون في بناء مصنع خاص بقطع غيار السيارات الصديقة للبيئة، فيما كشفت شركة "سام سونغ" للشاشات عن خطتها لاستثمار 13 تريليونا و100 مليار وون على مدار 7 سنوات .