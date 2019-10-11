بيونغ يانغ تهدد باستئناف تجاربها الصاروخية الباليستية طويلة المدى

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احتجت كوريا الشمالية على الإدانة التي وجهتها الدول الأوربية الست في البيان المشترك، ضد تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي من غواصة تحت الماء، واصفة إياها بأنها "استفزاز خطير".كما هددت بيونغ يانغ باستئناف العمل على تطوير برنامجها النووي واختبار صواريخ باليستية طويلة المدى.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الخميس حيث شددت الوزارة على أن صبر بيونغ يانغ له حدود، محذرة من أن الإدانة الأوربية ستدفعها إلى مراجعة موقفها بشأن الاستمرار في اتخاذ الخطوات الرامية إلى بناء الثقة مع الولايات المتحدة.وحملت الوزارة الكورية الشمالية الولايات المتحدة مسؤولية الوقوف وراء الإدانة الأوربية، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء ردا على تجربة واشنطن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق صاروخ كوري شمالي.