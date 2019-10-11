الرئيس مون يجري لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى سيول

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قال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية أمس الخميس إن الرئيس الكوري "مون جيه إين" سيوجه الدعوة لجميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى كوريا الجنوبية إلى مقر الرئاسة يوم الجمعة القادم للإشادة بالجهود التي يبذلونها لتنمية علاقات التعاون والود بين كوريا الجنوبية ودولهم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس "مون" لقاء مع جميع أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى كوريا الجنوبية بعد مرور عامين وخمسة أشهر من تنصيبه.ومن المتوقع أن يدعو الرئيس "مون" خلال هذا اللقاء السفراء المشاركين إلى دعم إحراز تقدم في عمليات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام الدائم فيها.ويثير اللقاء اهتمام الكثيرين حول ما إذا كان السفير الياباني لدى سيول سيشارك فيه، نظرا للركود في العلاقات بين سيول وطوكيو إثر القيود التجارية التي فرضتها اليابان على تصدير المواد ذات التقنية العالية لكوريا الجنوبية.