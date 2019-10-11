تقليص عدد جنود القوات البرية الكورية بمقدار 100 ألف حتى عام 2022

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من المخطط أن يتم تقليص عدد جنود القوات البرية الكورية الذي يبلغ قوامها حاليا 464 ألف جندي، بمقدار 100 ألف حتى عام 2022.جاء ذلك ضمن خطة الإصلاح الدفاعي التي قدمتها القوات البرية اليوم الجمعة لللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية حيث قالت القوات البرية إن هذه الخطة تهدف إلى مواجهة ظاهرة الانخفاض الحاد في عدد السكان، وتوفير النخبة في صفوف هذه القوات.وأضافت أنه تم إجراء تعديل شمل 602 وحدة من بين 2053 وحدة تابعة للقوات البرية، متوقعة استكمال عملية التعديل على جميع الوحدات العسكرية في البلاد حتى عام 2025.وبموجب الخطة، سيتم تقليص عدد جنود القوات البرية من 464 ألفا حاليا إلى 365 ألفا عام 2022.وسعيا لتعويض التقليص في عدد قواته البرية، يخطط الجيش الكوري لنشر المزيد من طائرات الاستطلاع دون طيار، والطائرات العمودية، والمركبات المدرعة ذات العجلات، بالإضافة إلى الرادارات كاشفة المدفعيات.