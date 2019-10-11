الحكومة الكورية تسمح بصيد الخنازير البرية بالبنادق

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية السماح بصيد الخنازير البرية باستخدام بنادق الصيد، في بعض المناطق المتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية، حيث بدأ مرض حمى الخنازير الأفريقية في الانتشار في تلك المناطق.وقال وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية "كيم هيون سو" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد خلال اجتماع عقدته الوزارة بشأن متابعة جهود منع انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية، إن الحكومة قررت اتخاذ هذا القرار الطارئ بعد أن أظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت يوميْ الجمعة والسبت على أربعة خنازير إصابتها بالمرض القاتل في منطقتيْ "تشوروان" و"يون تشون". وبالتالي، قررت الحكومة تحديد منطقتيْ "تشوروان" و"يون تشون" كمناطق معرضة لخطر العدوى بمرض حمى الخنازير الأفريقية، وإقامة أسوار لمنع حركة الخنازير البرية في هاتين المنطقتين. وسوف تسمح الحكومة بعمليات صيد الخنازير البرية في دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من مركز المنطقتيْن بمجرد الانتهاء من إجراءات منع نقل وتحرك الخنازير البرية.وقد تم أيضا تعيين خمس مناطق أبلغت عن وجود إصابات بالمرض في مزارع لتربية الخنازير فيها كمناطق عازلة، إلى جانب خمس مدن ومقاطعات قريبة من تلك المناطق. وتخطط الحكومة الكورية لحظر الصيد في تلك المناطق، لكنها سمحت بإقامة المزيد من المصائد هناك حتى نهاية هذا الشهر.