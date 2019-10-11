وزير العدل يكشف عن خطط إصلاح النيابة العامة اليوم

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تعهد المكتب الرئاسى والحكومة والحزب الديمقراطى الحاكم، أمس الأحد، بالتعاون من أجل الانتهاء من عملية إصلاح النيابة العامة، وحث المعسكرُ الحاكمُ البرلمانَ على إقرار مشروعات القوانين ذات الصلة.جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء "لي ناك يون"، مع وزير العدل "تشو كوك" ومسؤولين من المكتب الرئاسي ونواب من الحزب الحاكم، في مقر البرلمان، بعد ظهر أمس، لمناقشة خطط الإصلاح.وبعد الاجتماع، صرح المتحدث باسم الحزب الحاكم "هونغ إيك بيو" للصحفيين بأن وزير العدل سيعلن عن تعديل بعض اللوائح وإعادة تسمية أقسام التحقيقات الخاصة بالنيابة، اليوم الاثنين، وسوف يتم إقرار هذه التعديلات في اجتماع لمجلس الوزراء غدا الثلاثاء.وأوضح "هونغ" أن الحكومة دعت خلال الاجتماع إلى بذل الجهود للحصول على موافقة البرلمان بسرعة على مشروعات قوانين الإصلاح التي وُضعت على المسار السريع، وكذلك مشروعات قوانين إصلاح النيابة العامة الأخرى.وخلال الاجتماع، تعهد الوزير "تشو" بتنفيذ الإصلاحات مهما كان الثمن، بينما حث رئيس الوزراء "لي" البرلمان على الإسراع بتنفيذ هذه المهمة العاجلة المتمثلة في إصلاح الهيئات القضائية.