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المحلية

عمال السكك الحديدية ينهون إضرابهم اليوم

Write: 2019-10-14 10:16:48

عمال السكك الحديدية ينهون إضرابهم اليوم

Photo : YONHAP News

أنهى عمال السكك الحديدية النقابيون إضرابًا استمر ثلاثة أيام في الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين، لكن عمليات تطبيع خدمات السكك الحديدية سوف تتم على مراحل.
وقالت مؤسسة السكك الحديدية الكورية "كوريل" اليوم إن حوالي 91,2% من خدمات السكك الحديدية العادية ستعمل بشكل طبيعي اليوم، موضحة أن عمليات تشغيل مترو الأنفاق في منطقة العاصمة سيول ستتم بنسبة 99,9% من المستوى العادي.
وأضافت "كوريل" أن القطارات الطلقة، "كي تي إكس"، سوف تعمل بنسبة 80% من المستوى الطبيعي، بينما ستعمل قطارات "سيه ما أول" و"مو كونغ هوا" الأبطأ، بنسبة 74,4%، كما سيتم تشغيل حوالي 35% من قطارات الشحن اليوم.
وأكدت "كوريل" أنه سيتم تشغيل قطارات "كي تي إكس" بشكل طبيعي تمامًا بدءا من الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، والقطارات الأبطأ للركاب في الساعة العاشرة.




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