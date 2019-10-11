عمال مترو أنفاق سيول يبدؤون إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام يوم الأربعاء

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أعلن عمال مترو سيول الذين يعملون في خطوط مترو الأنفاق من الخط الأول وحتى الثامن إنهم سيبدؤون إضراباً عاماً لمدة ثلاثة أيام، بعد غد الأربعاء.وتخطط النقابة العمالية لعمال مترو سيول لعقد مؤتمر صحفي في الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، أمام المجمع الحكومي في العاصمة سيول، من أجل شرح التطورات في مفاوضاتها مع إدارة المترو.وتسعى النقابة إلى زيادة عدد العمال والتراجع عن خطة لتبني نظام ذروة الأجور، لكن وزارة الشؤون الداخلية وحكومة مدينة سيول وشركة مترو سيول لم تستجب بعد لمطالبهم، حتى أمس الأحد.ويذكر أن عمال مترو الأنفاق ظلوا ينظمون هذه الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي، وسوف تستمر حتى الغد الثلاثاء.