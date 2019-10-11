رئيس الوزراء الكوري يحضر حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

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من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" الحكومة الكورية في حضور مراسم حفل تنصيب إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو" .وفي أثناء زيارته لليابان التي ستستغرق 3 أيام، سيحضر رئيس الوزراء "لي" حفل التنصيب والمأدبة الإمبراطورية المقرر إجراؤها يوم الثاني والعشرين من أكتوبر، بالإضافة إلى مأدبة العشاء التي سيقيمها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه".ومن المتوقع أن يجتمع خلالها رئيس الوزراء الكوري "لي" مع نظيره الياباني "آبيه" حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها سيول وطوكيو محادثات رفيعة المستوى منذ إصدار المحكمة الكورية العليا حكما في العام الماضي، أمرت بموجبه الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين.وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية إن حضور رئيس الوزراء حفل تنصيب إمبراطور اليابان يكتسي معنى خاصا بشأن توسيع نطاق الحوار بين سيول وطوكيو، لكنه أكد على ضرورة رفع القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات لكوريا الجنوبية لحل الخلافات القائمة بينهما.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة القيود التجارية اليابانية خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية لحل تلك القضية.ومن جانبها، أعربت الأحزاب السياسية عن أملها في أن تكون زيارة رئيس الوزراء الكوري لليابان نقطة تحول في اتجاه تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو.