تضييق الفجوة بين معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي

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ضاقت الفجوة في معدلات التأييد بين الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لتصل إلى 0.9%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2502 من المواطنين البالغين خلال يومي السابع والثامن ويومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر الجاري، بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 35.3% ، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 34.4% ، بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالأسبوع السابق.وبهذا، شهدت معدلات تأييد الحزب الحاكم انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة أقل مستوياتها منذ الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي.أما معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي فشهدت زيادة للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ الأسبوع الثاني من شهر مايو الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي فاقت لأول مرة منذ تنصيب الرئيس الكوري "مون جيه إين" نظيرتها للحزب الحاكم يوم الحادي عشر من أكتوبر، حيث بلغت معدلات تأييد الحزب الحاكم نسبة 33%، والحزب المعارض الرئيسي نسبة 34.7%.وبلغت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" نسبة 41.4% ، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة نسبة 56.1%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ تنصيبه.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.