إلغاء خطة للبث المباشر لمباراة كرة القدم بين الكوريتين في بيونغ يانغ

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تم إلغاء خطة للبث المباشر لمبارة كرة القدم التي ستقام بين الكوريتين في بيونغ يانغ ضمن التصفيات الآسيوية لبطولة قطر لكأس العالم لعام 2022.وبهذا، لن يتمكن مواطنو كوريا الجنوبية من متابعة أول مباراة بين المنتخبين الكوريين الجنوبي والشمالي لكرة القدم تقام في بيونغ يانغ منذ 29 عاما.وكانت محطات التلفزيون الكورية الثلاث، منها "كي بي إس" قد بذلت كل مساعيها لتحقيق البث المباشر لهذه المباراة من خلال الوسائل المختلفة.لكن السلطات في كوريا الشمالية رفضت توفير بث تلفزيوني فضائي رغم توصل الجانبين الجنوبي والشمالي إلى اتفاق بهذا الشأن في أواخر شهر سبتمبر الماضي، حيث قطعت الاتصالات مع الجانب الجنوبي حتى قبل يوم واحد من إقامة المباراة.ومن المقرر أن يصل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى بيونغ يانغ اليوم الاثنين لخوض مباراة مع نظيره الكوري الشمالي، ضمن التصفيات الآسيوية المونديالية غدا الثلاثاء في استاد "كيم إيل سونغ".