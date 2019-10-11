فرقة سوبر إم الجديدة تتصدر قائمة بيلبورد 200 فور إطلاقها

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تصدرت فرقة "سوبر إم" الشبابية الجديدة قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية فور انطلاق نشاطها في الولايات المتحدة.وقالت "بيلبورد" أمس الأحد إن الألبوم المصغر الأول لفرقة "سوبر أم" الكورية تصدر قائمة "بيلبورد 200".وتعد هذه هي المرة الثانية التي تتصدر فيها فرقة كورية قائمة "بيلبورد" بعد فرقة "بي تي إس".وطبقا لما ذكرته شركة "نيلسون" الموسيقية، بلغ حجم مبيعات ألبوم الفرقة بعنوان "سوبر إم" 164 ألف أسطوانة و4 آلاف تحميل لأغانيها عبر الإنترنت خلال أسبوع من الكشف عنه يوم الرابع من أكتوبر الجاري.وتتكون فرقة "سوبر إم" التي أطلقتها شركة "إس إم" الترفيهية، من 7 أعضاء، بمن فيهم "تيه مين" عضو فرقة "شايني"، و"بيك هيون" و"كاي" من فرقة "إكسو"، و"تيه يونغ " و"مارك" من فرقة "إن سي تي 127"، و"لوكاس" و"تين" من فرقة "ويبي" الصينية.