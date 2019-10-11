تقرير يقول إن أكياس فوكوشيما المشعة انجرفت بسبب إعصار هاغيبيس

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قال تقرير بثته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" إن الأكياس المملوءة بأغراض ملوثة بمواد نووية، كان قد تم جمعها من موقع كارثة محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية، قد جرفتها الأمطار الغزيرة عندما ضرب إعصار "هاغيبيس" اليابان، أول من أمس.ووفقًا للإذاعة اليابانية، قال مسؤولون من مدينة "تامورا" في محافظة "فوكوشيما"، أمس الأحد، إن الأكياس انجرفت من منشأة تخزين إلى مجرى مائي قريب، أول من أمس السبت، وقد تم استرجاع عشر حقائب منها بعد إجراء عمليات بحث.ولكن لم يذكر المسؤولون عدد الحقائب المتبقية في المنشأة، والتي يبلغ عددها حوالي 2700.وأوضح التقرير أن تلك الأكياس، التي يصل وزنها إلى طن واحد، تحتوي على أعشاب وأشجار ملوثة بمواد مشعة، وغيرها من المواد التي تم جمعها من موقع محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية، عندما انهارت في عام 2011.ووفقًا لتقارير إعلامية يابانية، أدى إعصار "هاغيبيس" الذي ضرب اليابان إلى مقتل 35 شخصًا على الأقل، وفقدان أكثر من عشرة آخرين.