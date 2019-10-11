سيول وطوكيو لا تزالان متباعدتان بشأن القيود التجارية اليابانية

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فشلت كوريا الجنوبية واليابان في تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما بشأن حل قضية القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير منتجاتها إلى كوريا الجنوبية، وذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عقد في جنيف بسويسرا.ودعا الجانب الكوري في الاجتماع الذي عقد بعد مرور 100 يوم على فرض القيود التجارية اليابانية، الجانب الياباني إلى رفع القيود التي لا تمتثل للوائح منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن تلك القيود تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية.أما الجانب الياباني فحمّل المسؤولية للجانب الكوري، قائلا إن سيول لم تتمكن من إدارة المواد ذات التقنية العالية التي فرضت طوكيو قيودا على تصديرها لكوريا الجنوبية بسبب احتمال استخدامها لأغراض عسكرية.واتفق الجانبان على عقد جولة إضافية من الاجتماعات بينهما يتم تحديد موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.ومن المتوقع أن تعقد الجولة الإضافية من المباحثات قبل يوم العاشر من شهر نوفمبر القادم، أي خلال مهلة الستين يوما المسموح بها منذ رفع الدعوى إلى منظمة التجارة العالمية.