استقالة وزير العدل تشو كوك من منصبه

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أعلن وزير العدل "تشو كوك" اليوم الاثنين استقالته من منصبه، وذلك بعد 35 يوما من تنصيبه يوم التاسع من شهر سبتمبر الماضي.جاء ذلك في بيان أصدره الوزير "تشو" بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث قال إن إصلاح النيابة العامة كان مهمة وهدفا طالما سعى إلى تحقيقها على مدار حياته.وأضاف أنه بذل كل مساعيه لتحقيق إصلاح النيابة العامة خلال العامين والنصف بصفته أول مساعد للرئيس للشؤون المدنية ثم بصفته وزيرا للعدل.وأعرب الوزير "تشو" عن اعتذاره للشعب الكوري خاصة الشباب الذين شعروا بخيبة الأمل من الفضيحة التي تورطت فيها أسرته.وقال إنه احتفظ بمنصبه رغم تلك الفضيحة من أجل إتمام مهامه الأخيرة الهادفة إلى إصلاح النيابة العامة، لكنه أضاف أن مهامه قد انتهت .وأكد الوزير "تشو" أنه اتخذ قرارا بالاستقالة كي لا تكون فضيحة أسرته عبئا على عاتق الرئيس والحكومة، معربا عن اعتقاده أن قرار تنحيه سيمكن البلاد من إجراء إصلاح ناجح للنيابة العامة.ووصف دوره بمشعل النار لإصلاح النيابة العامة، قائلا إن هذا الدور وصل إلى نهايته.