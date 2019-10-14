المعارضة ترحب باستقالة وزير العدل

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رحب معسكر المعارضة في كوريا الجنوبية باستقالة وزير العدل "تشو كوك".ووصفت "نا كيونغ وون"، زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، استقالة "تشو" بأنها "انتصار" للشعب الكوري الجنوبي، مضيفة أنها كانت متوقعة ولكنها تأخرت لبعض الوقت.وشدَّدت على أن الفضائح التي أثارتها مزاعم الفساد المحيطة بالوزير وأسرته لم تنته بعد، وحثت الرئيس "مون جيه إين" على الاعتذار عن إهماله للرأي العام وتقسيم الأمة بتعيينه للوزير المستقيل "تشو".كما دعا زعيم حزب "بارون ميريه" المعارض الصغير "أوه شين هوان" الرئيسَ أيضًا إلى الاعتذار، واستبدال مساعديه الذين قال إنهم حرَّضوا على الانقسام الوطني.ثم حثَّ "أوه" على إجراء تحقيق سريع وشامل حول عائلة "تشو"، والكشف عن حقيقة المزاعم المثارة حولهم.وفي الوقت نفسه، لم يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم بيانًا رسميًّا بعدُ بشأن استقالة "تشو".