مون يعتذر عن التسبب في إثارة الخلاف حول تعيين وزير العدل

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قدَّم الرئيس "مون جيه إين" اعتذاره عن إثارة الخلاف الوطني، حول تعيين وزير العدل "تشو كوك"، مع تأكيده على التزامه بإصلاح النيابة.وخلال اجتماعه مع مساعديه اليوم الاثنين، قدم "مون" الاعتذار، مشيرًا إلى المسيرات والمظاهرات الأخيرة في الشوارع التي نظمها مؤيدو ومعارضو "تشو" وحملته الإصلاحية.لكن الرئيس شدَّد على أن الأمة أتيحت لها الفرصة للتفكير الجاد في أهمية إصلاح النيابة والعدالة ودور الإعلام، متعهدًا بالتمسك بمساعيه الإصلاحية حتى تمامها.وأشاد "مون" برغبة "تشو" في إصلاح النيابة وسط التحقيقات الجارية حول عائلته، قائلًا إن خطة الإصلاح التي أعلنها وزير العدل قبل استقالته كانت خطوة كبيرة لم يتخذها أحد من قبل.كما أشاد "مون" بمشاركة النيابة النشطة في حملة الإصلاح، من خلال إعلانها للتدابير الإصلاحية الخاصة بها.وخاطب الرئيس وسائل الإعلام قائلًا إن الحكومة لا يمكن لها التدخل في العمل الإعلامي، لكنه طلب بذل الجهود من أجل الإصلاح، لاستعادة ثقة الجمهور.