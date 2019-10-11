مدينة باجو تبدأ في صيد الخنازير البرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين

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تخطط حكومة مدينة "باجو" لتعبئة الصيادين المرخصين هذا الأسبوع من أجل صيد الخنازير البرية داخل خط السيطرة المدنية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية في تلك المنطقة.وقالت حكومة مدينة "باجو" أمس الاثنين إن فرقة مشاة الجيش الأولى سوف تنضم إلى عملية صيد الخنازير التي ستستغرق 48 ساعة، والمقرر إطلاقها اليوم الثلاثاء.ولضمان السلامة، سيتم حظر دخول المدنيين إلى المرافق الزراعية داخل تلك المنطقة لمدة يومين.وتأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف آثار مرض حمى الخنازير الأفريقية في العديد من الخنازير النافقة داخل المنطقة، وسط تصاعد الشكوك حول وصول الفيروس الحيواني القاتل عبر كوريا الشمالية.