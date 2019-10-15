اتفاق حزبي على مناقشة مشروعات قوانين الإصلاح السريع بدءا من الأربعاء

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اتفقت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية على إطلاق مناقشات برلمانية، طال انتظارها، حول مشروعات قوانين الإصلاح المتنازع عليها، بما في ذلك المشروعات المتعلقة بإصلاح القضاء والنيابة العامة.وتم التوصل إلى الاتفاق أمس الاثنين بين قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير.وفي هذا الإطار، سيجتمع قادة التكتلات البرلمانية من الأحزاب الثلاثة، بعد غد الأربعاء، لمناقشة مشروعات القوانين ذات المسار السريع التي تهدف إلى تأسيس هيئة تحقيقات جديدة لمكافحة الفساد، وإعادة توازن السلطات بين النيابة والشرطة.وسوف يشارك في هذه المناقشات ستة نواب، بواقع اثنين من كل حزب، بمن في ذلك قادة الأحزاب.وسوف تركز المناقشات أيضًا على مشروعات قوانين الإصلاح السياسي، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى مراجعة قواعد الانتخابات.