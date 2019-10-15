توقعات بعودة وزير العدل السابق إلى عمله كأستاذ في جامعة سيول

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من المتوقع أن يعود وزير العدل المستقيل "تشو كوك" إلى عمله السابق في جامعة سيول الوطنية كأستاذ للقانون.ووفقًا لقانون العاملين في مجال التعليم العام في كوريا، يمكن لأساتذة جامعة سيول الوطنية التقاعد مؤقتًا إذا تم تعيينهم في وظائف عامة، ثم يحق لهم العودة إلى الجامعة بعد الانتهاء من عملهم العام، ولكن يجب على أولئك الأساتذة تقديم تقرير إلى الجامعة وملف لإعادة تعيينهم في غضون 30 يومًا من الانتهاء من الخدمة العامة.وأوضح مصدر مسؤول في جامعة سيول الوطنية أنه عند تقديم الطلب، فإن إدارة الجامعة والكلية المعنية تتخذان خطوات إدارية للموافقة عليه، مشيرا إلى أنه لم يتم رفض أي من مثل تلك الطلبات حتى الآن.وقال المصدر أيضا إن "تشو" لم يعرب بعد عن نيته العودة إلى كلية الحقوق بالجامعة.ويذكر أن "تشو" أعلن عن استقالته أمس الاثنين وسط التحقيقات الموسعة الجارية حاليا مع عائلته.