عضو في الكونغرس الأمريكي يحمّل اليابان مسؤولية النزاع مع كوريا

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قال عضو في الكونغرس الأمريكي إن النزاعات التجارية بين كوريا الجنوبية واليابان تنبع من تشويه طوكيو للتاريخ، خاصة حروبها العدوانية السابقة، وانتقد القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا. وأدلى "براد شيرمان" رئيس اللجنة الفرعية حول آسيا والمحيط الهادئ وحظر الانتشار النووي في مجلس النواب الأمريكي، بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال كلمة رئيسية ألقاها في منتدى نظمته لجنة العمل الأمريكية الكورية ، وهي مجموعة مدنية تضم مواطنين أمريكيين من أصل كوري.وأشار "شيرمان" إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أبدا أن يحدث صراع اقتصادي بين كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدا على أن التوترات المستمرة بين سيول وطوكيو ستزيد من خسائر الولايات المتحدة. وأضاف "شيرمان" أن اليابان أخطأت عندما قررت فرض قيود على صادراتها من المواد الاستراتيجية عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية، بعد أن أشارت إلى احتمال أن تكون تلك المواد قد تم تهريبها إلى كوريا الشمالية. وأضاف أنه يدرك جيدًا أن النزاعات التجارية تنبع من تشويه اليابان للتاريخ وحروبها العدوانية السابقة.وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، اقترح "شيرمان" أن تقبل واشنطن بـ"تسوية أقل ولكن أسرع"، معربا عن اعتقاده بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لن يتخلى عن أسلحته النووية دون الحصول على ضمانات قوية لسلامة نظامه الحاكم.