اجتماع في بيونغ يانغ بين كبار المسؤولين العسكريين من كوريا الشمالية والصين

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إنه تم عقد اجتماع في بيونغ يانغ، أمس الاثنين، بين كبار المسؤولين العسكريين من كوريا الشمالية والصين، حيث أكد الجانبان من جديد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين. ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، التقى "كيم سو كيل" مدير المكتب السياسي العام في الجيش الكوري الشمالي مع "مياو هوا" مدير إدارة الشؤون السياسية في اللجنة العسكرية المركزية في الصين، في العاصمة بيونغ يانغ. وخلال الاجتماع، قال "كيم" إن العلاقات الودية بين البلدين تتطور بفضل جهود الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، مؤكدا على أن "الدفاع عن هذه العلاقات الودية واجب نبيل لجيشيْ البلدين". وردا على ذلك، أكد "هوا" أن العلاقات بين بكين وسيول "مختومة بالدم" ووصفها بأنها "ثروة قيّمة مشتركة بين شعبيْ البلدين". كما أعرب المسؤول العسكري الصيني عن سعادته بزيارة كوريا الشمالية في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، هذا العام. وتأتي زيارة "هوا" عقب زيارة "كيم" لبكين في شهر أغسطس الماضي، حيث التقى هناك بكبار المسؤولين العسكريين الصينيين وكبار أعضاء الحزب الحاكم لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الحليفين.