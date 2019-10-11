رئيس مجلس الدولة الصيني يزور مصنع سام سونغ في مدينة شيان

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زار رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيه تشيانغ" منشأة إنتاج أشباه الموصلات التابعة لشركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات في مدينة "شيان" في شمال غرب الصين، وهو ما يشير إلى تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والصين.ووفقا لموقع الحكومة الصينية على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء، زار "لي" مصنع إنتاج الرقائق الإلكترونية التابع لشركة "سام سونغ" في مدينة "شيان" في مقاطعة "شنشي" يوم أمس الاثنين.وخلال الزيارة، قال "لي" إن السوق الصينية واسعة، وأن صناعاتها تنتقل حاليا من المنتجات من منخفضة التقنية إلى المتوسطة والعالية، وهو ما يجعلها تحتوي على فرص تجارية ضخمة.كما قال إن الصين ترحب بشركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك "سام سونغ"، لمواصلة توسيع استثماراتها في الصين، وأن الصين ستحمي حقوق الملكية الفكرية حماية صارمة وتعامل المؤسسات المحلية والأجنبية على قدم المساواة.وأشار موقع الحكومة الصينية على الإنترنت أيضا إلى أنه تم استثمار 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى من مصنع "سام سونغ" هناك، وستستثمر المرحلة الثانية الجارية حاليا 15 مليار دولار.