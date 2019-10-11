المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم يواجه نظيره الشمالي اليوم في بيونغ يانغ

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يواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم نظيره الشمالي اليوم الثلاثاء في ملعب "كيم إيل سونغ" ببيونغ يانغ، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة قطر لكأس العالم لعام 2022.وقد وصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى بيونغ يانغ أمس الاثنين قادما من بكين، وتوجه أعضاء المنتخب إلى ملعب "كيم إيل سونغ" فور وصوله لبيونغ يانغ، لإجراء تدريبات رسمية.وتعد زيارة المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى بيونغ يانغ الأولى من نوعها منذ شهر أكتوبر عام 1990، حيث جرت مباراة ودية بين الكوريتين.وتجدر الإشارة إلى أن خطة للبث المباشر لهذه المباراة قد تم إلغاؤها بعد أن رفضت كوريا الشمالية توفير بث تلفزيوني فضائي رغم توصل الجانبين الجنوبي والشمالي إلى اتفاق بهذا الشأن في أواخر شهر سبتمبر الماضي.وبهذا، لن يتمكن مواطنو كوريا الجنوبية من متابعة المباراة على الهواء التي تقام بين الكوريتين لأول مرة منذ 29 عاما.