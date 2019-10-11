رئيس البرلمان الكوري يدعو العالم إلى دعم نزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

دعا رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" العالم إلى دعم الجهود المبذولة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية ستسهم في تحقيق السلام والازدهار ليس فقط في شمال شرق آسيا، بل في العالم بأسره.جاء ذلك في كلمة ألقاها "مون" أمس الاثنين في الدورة الحادية والأربعين بعد المئة من اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في العاصمة الصربية بلغراد، حيث أكد على أهمية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.كما أكد على ضرورة التعهدات والاتفاقات المبنية على الثقة، وعلى مأسسة نظام السلام الصلب في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تمر حاليا بحالة من الجمود.وأضاف أن الولايات المتحدة والكوريتين يجب أن لا تنسى ما تعهدت به للعالم في العام الماضي لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.وأكد رئيس البرلمان الكوري "مون هي سانغ" على أهمية الحفاظ على نظام التجارة الحرة، مشيرا إلى تصاعد النزاعات التجارية العالمية.