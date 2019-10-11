الحكومة توافق على اقتراح بإلغاء وحدات النيابة الخاصة باستثناء ثلاث وحدات

Photo : YONHAP News

أقرت الحكومة اقتراحًا يهدف إلى إلغاء جميع وحدات التحقيق الخاصة التابعة للنيابة، باستثناء ثلاث وحدات.وتم تمرير التعديلات على اللوائح المتعلقة بالوحدات خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه رئيس الوزراء "لي ناك يون" اليوم الثلاثاء.وتسعى التعديلات إلى إلغاء 4 من وحدات التحقيق الخاصة في مكاتب النيابة في إنتشون، وسو وان ، وديه جون، وبوسان، بينما ستظل الوحدات الموجودة في مكاتب سيول، وديه غو، وكوانغ جو.كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على تغيير اسم وحدات التحقيق إلى وحدات التحقيق لمكافحة الفساد، وسيتم تفعيل التعديلات على الفور بدءًا من اليوم الثلاثاء.