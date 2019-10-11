شركة إل جي تستبدل التكنولوجيا اليابانية بمنتج محلي

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قالت شركة "إل جي" للشاشات إنها استبدلت فلوريد الهيدروجين السائل، المستخدم في صنع شاشات العرض، بمنتج محلي عالي الجودة.وكانت الشركة تستورد سابقًا فلوريد الهيدروجين السائل من اليابان لخطوط إنتاجها لشاشات "OLED" و"LCD".وبدأت الشركة في استبدال المنتج عالي التقنية بمنتجات محلية بعد أن فرضت طوكيو في يوليو قيودا متشددة على صادراتها إلى سيول من فلوريد الهيدروجين واثنتين من المواد الأخرى المهمة في إنتاج شاشات العرض وأشباه الموصلات.ويأتي الاستعمال الكامل للمنتج المحلي في شركة "إل جي" بعد حوالي شهر من بدء الشركة في إنتاج المواد المحلية في مصانعها.وفي الوقت نفسه، يقال إن الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية تعتمد على الواردات اليابانية، حيث تستخدم فلوريد الهيدروجين في صورة الغاز بدلًا من السائل.